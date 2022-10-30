فريق مديرية أمن بنغازي يتأهل لنهائي دوري اتحاد الشرطة الرياضي

بنغازي 30 أكتوبر 2022 (وال) -تأهل فريق مديرية أمن بنغازي، إلى المباراة النهائية لدوري منتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية لكرة القدم.

وذلك عقب فوزه في مباراة الدور قبل النهائي على فريق منتخب مديرية أمن الكفرة بأربعة أهداف لصفر، في مباراة الدور قبل النهائي التي جمعت الفريقين ضمن دوري منتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، التي تقام تحت إشراف ورعاية اتحاد الشرطة الرياضي.

وبهذا الفوز يتأهل فريق مديرية أمن بنغازي لخوض المباراة النهائية، حيث سيواجه فريق منتخب مديرية أمن الساحل بملعب شهداء بنينا ببنغازي، ولم يتحدد بعد موعد اقامة المباراة النهائية، كما تجرى الاستعدادات للاحتفال باليوم الختامي، وسيتم خلاله توزيع الجوائز والكؤوس.

يذكر أن هذا الدوري شهد مشاركة (13) منتخب تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق بنغازي وتوكرة، وسلوق وقمينس والأبيار، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق جالو وربيانة، واجدابيا والكفرة، وأوجلة وأجخرة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الساحل والمرج وشحات والبيضاء. (وال بنغازي) س إ / س خ.

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