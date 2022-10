النصر والأخضر يصلان معا إلى نيجيريا

وصلت بعثة فريقي النصر والأخضر إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة ريفيرز وبلاتينيوم النيجيرين في منافسات ذهاب الدور الثاني والثلاثين المكرر من منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

بعثة فريقي النصر و الأخضر وصلت إلى نيجيريا في طائرة واحدة بعد اتفاق اللجنة التسييرية للناديين بالتنقل إلى نيجيريا في طائرة واحدة وفرتها وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية.

هذا وسيواجه النصر فريق ريفيرز يونايتد النيجيري الأربعاء القادم بملعب ياكوبو ستاديوم ضمن الدور الثاني والثلاثين المكرر من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية وفي نفس المسابقة يقابل فريق الأخضر فريق بلاتينيوم النيجيري الأربعاء أيضا بملعب روانج بام بمدنية جوس النيجيرية.

