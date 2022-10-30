الأهلي بنغازي يقلب تأخره إلى فوز على الهلال بثلاثية

بنغازي 30 أكتوبر 2022 (وال)- تفوق الأهلي بنغازي مساء اليوم الأحد، على جاره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما قلب تأخره بهدف مبكر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

اللقاء أقيم على أرضية ملعب شهداء بنينا بصافرة الدولي معتز الشلماني، حيث سجل الهلال المحترف الموريتاني أحمد سالم في الدقيقة الثالثة من المباراة مستغلا هفوة من الحارس أحمد عزاقة.

في المقابل، سجل الأهلي بنغازي هدف التعادل عن طريق لاعبه جمعة بورقيقة بتسديدة في الدقيقة 23، واستطاع الأهلي تعزيز النتيجة بتسجيل ثاني الأهداف بأقدام مهاجمه الشاب فاضل سلامة في الدقيقة 37 بعد هفوة دفاعية، ويختتم المهاجم أحمد كراوع شريط الأهداف بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة وقت بدل الضائع بعد 90.

بهذا الفوز يرفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 4 نقاط من تعادل وفوز، في حين الهلال بدون نقاط من خسارتين. (وال) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال