كلف الاتحاد الليبي للقوة البدنية فتحي جيرة بمهام رئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية للقوة البدنية.

التشكيل الجديد للاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية الذي أعاد تشكليه الاتحاد الليبي للقوة البدنية ضم أيضا حسين الصويعي كنائب للرئيس وعماد النعاس مقررا و وسيم الزوي أمينا للصندوق فيما أوكلت مهام الأعضاء لكل من وائل عبد السلام وفرج المارتين وعلي العامري.

هذا وسيمارس الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية مهامه مباشرة بتنظيم بعض المسابقات في الفترة القريبة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post اتحاد القوة البدنية يعيد تشكيل الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار