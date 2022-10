شلابي يتوج بفضيتين وبرونزية ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

توج الرباع إحسان شلابي بفضيتين وبرونزية في منافسات وزن ثلاثة وسبعين كيلو جرام ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال لفئة الكبار المقامة حاليا بجمهورية مصر العربية.

كما تمكن الرباع إحسان شلابي من التتويج بقلادة فضية في منافسات كأس الأندية الأفريقية لرفع الأثقال رفقة نادي وسعاية البديري ليسجل اسمه كأول رباع ليبي يفوز بقلادة في بطولات الأندية الأفريقية التي تقام للمرة الأولى.

هذا و قد نجح شلابي في تحطيم الرقم القياسي الليبي في رفعة النثر بكيلوجرام واحد عن رفعته التي حققها في دورة الألعاب الأفريقية بوهران الجزائر التي أقيمت هذا العام.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

