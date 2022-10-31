الدوري الممتاز .. الأهلي بنغازي يعبر الهلال بثلاثية

بنغازي 31 أكتوبر 2022 (وال) _ تمكن فريق الأهلي الأول لكرة القدم من عبور جاره الهلال بنتيجة (3-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هدف مبكر

المباراة التي جرت – أمس الأحد – وقادتها صافرة الحكم الدولي ( معتز الشلماني )، كان فيها الهلال هو المبادر بالتسجيل مبكراً، بعدما أستغل محترفه الموريتاني ( أحمد سالم ) الخطاء الفادح الذي أرتكبة الحارس (أحمد عزاقة )، لاسيما أن الموريتاني نجح في استخلاص الكرة بعد ضغط ممتاز واضعاً الكرة برأسة داخل الشباك الخالية.

بعد الهدف المبكر للهلال حاول الأهلي لملمة أوراقة وتنظيم الصفوف قبل فوات الأوان، والحد من خطورة الهلال التي ظهرت واضحة، خاصة عن طريق تحركات القيدوم ( أكرم الزوي ) و الموريتاني ( أحمد سالم ) بالإضافة إلى انطلاقات ( علي رزق ) التي غاب فيها التركيز، وتوقيع اللمسة الأخيرة.

الأهلي العائد من تأهل للدور النصف نهائي من كأس ليبيا على حساب الأولمبي، تمكن اللاعب ( جمعة بورقيقة ) عند مطلع الدقيقة الـ 23 من تعديل النتيجة بتصويبة زاحفة من على حافة منطقة الجزاء أستقرت في الجهة اليمنى للحارس ( حسام أمبية )، عائداً باللقاء إلى نقطة البداية.

شباك شاغرة

وأضاع المهاجم ( أكرم الزوي ) في الدقيقة الـ 24 كرة الهدف الثاني ، لكن رأسيته تمر فوق العارضة الأفقية للحارس ( أحمد عزاقة ) ببضع سنتمترات قليلة، في حين أضاع ( أحمد كراوع ) هدف ثاني، عندما صوب الكرة التي مررها له ( فاضل سلامة ) داخل مناطق العمليات، لتغالط التصويبة مرمى ( حسام أمبية ) وتعلو العارضة، وذلك في الدقيقة الـ30 .

هذا وشهدت الدقيقة الـ 37 الجديد للأهلي، وفيها أهدى الحارس (حسام أمبية ) الهدف الثاني للأهلي ، فضلاً على أن الأخير لم يتمكن من التصدي لتصويبة ( فاضل سلامة ) السهلة، لتفلت الكرة من بين يدي الحارس معانقة الشباك التي كانت شاغرة، ومعها تنتهي مجريات النصف الأول بتقدم أهلاوي.

في الحصة الثانية، وكم كان متوقعاً، أن الهلال سيظهر بشكل مغاير تماماً، باحثاً عن العودة للقاء مجدداً،حيث أن الهلال ظل ضاغطاً على المناطق الخلفية للأهلي، وعند الدقيقة الـ 53 تحرر الموريتاني من رقابة دفعات الأهلي، ليظهر في وضعية مناسبة مصوباً كرة قوية جاءته من الرواق الإيسر أرسلها زميله ( جمعة العبار ) لتمر تلك التصويبة فوق العارضة بقليل.

رصاصة الرحمة

ضغط الهلال المكثف تواصل على مرمى ( عزاقة )، فكل الكرة العرضية التي لعبت من اللاعبان ( علي رزق، وجمعة العبار ) تصدى لها قلب الدفاع (علي يوسف ) في مشهد تكرر أكثر من مرة، هذا وأطلق المهاجم ( أحمد كراوع ) رصاصة الرحمة في شباك الهلال مسجلاً ثالث أهداف اللقاء ، مستفيداً من عرضية البديل ( محمد العكشي )، وذلك في الدقيقة 90+3 .

وبهذا النتيجة ، حقق الأهلي أول انتصار له هذا الموسم رافعاً رصيده إلى ( 4 ) نقاط ، جمعها من تعادل أمام الصداقة، وفوز على الجاري الهلال، في المقابل بقي الهلال من دون رصيد يذكر متكبداً خسارة ثانية هذا الموسم. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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