توج منتخبنا الوطني للتجديف بالميدالية البرونزية في البطولة العربية التي اختتمت أمس بتونس، وجاءت البرونزية في فئة (الزوجي كبار) عن طريق الجدافين محمد حسين بكرة ومحمد عبدالعاطي بكرة.

وجاء منتخبنا في المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة العربية من أصل ستة منتخبات، فيما حل منتخبنا خامسا في الترتيب العام للبطولة الأفريقية التي أقيمت في نفس التوقيت وبمشاركة 12 دولة.

