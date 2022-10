أضاف الرباع عمر العجيمي ثلاث قلائد فضية في منافسات وزن 89 كلغ خلال مشاركته في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التي تجرى منافساتها بالقاهرة.

وبهذا تصل حصيلة بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى ست قلائد، خمس فضيات وبرنزية واحدة وكان الرباع “إحسان شلابي” قد توج بقلادتين فضيتين وقلادة برونزية في وزن 73 كلغ

