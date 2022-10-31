بثلاثية.. الأهلي بنغازي يتفوق على الهلال

أخبار ليبيا 24

حقق فريق الأهلي بنغازي فوزا مستحقا في ديربي بنغازي على فريق الهلال في المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، بملعب شهداء بنينا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان الهلال سباقا بالتسجيل في الدقيقة الثالثة، عن طريق المحترف الموريتاني، أحمد سالم ، مستغلا خطاء فادحا ارتكبه حارس الأهلي أحمد عزاقة.

وعدَّل لأهلي بنغازي جمعة أبورقيقة في الدقيقة 22، قبل أن يضيف المدافع فاضل سلامة الهدف الثاني لأهلي بنغازي في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني حاول الهلال العودة في النتيجة، ومارس الضغط على دفاعات الأهلي، ولكن عكس مجريات اللعب تمكن مهاجم الجزارة، أحمد اكرواع، من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع.

ليصل الأهلي إلى النقطة الرابعة من فوز وتعادل والهلال دون نقاط من جولتين.