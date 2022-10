حصل منتخبنا الوطني للجودو على ثلاث قلائد برونزية في بطولة سوسة الدولية.

وجاءت القلائد الثلاث عن طريق الرياضي مصطفي بن عيسى وزن 60 كلغ ومحمد اللافى في وزن 90 كلغ فيما فاز الرياضي علي سعيد عمر ببرونزية وزن فوق 100 كلغ.

يذكر أن ليبيا شاركت أيضا بالحكمين الدوليين خالد بن شعبان ومحمد المطبس في فعاليات البطولة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

