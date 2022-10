أساريا يلتـقـي المحلة بملـعـب الزاوية يـوم الخميس

وتنطلق مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الثانية يوم الخميس القادم.

فيما تقام يوم الجمعة مباراتان حيث يلتقي المدينة بفريق السويحلي بملعب الجميل، وفي مباراة أخرى يستقبل الاتحاد الخمس بملعب أبوسليم فيما تقام يوم السبت مباراة واحدة تجمع فريق أبوسليم مع الأولمبي بملعب أبوسليم فيما أجلت لجنة المسابقات مباراة فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي بسبب مشاركة الأهلي في كأس الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

