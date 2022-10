الأخضر يجري تدريبا خفيفا بابوجا استعدادا لبلاتو النيجيري

باشر فريق الأخضر تدريباته بنيجيريا للقاء بلاتو يونايتد بطل نيجيريا ضمن الدور الـ32 من الكنفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الفريق مباراته الأربعاء بملعب مدينة أبوجا النيجيرية حيث قاد المدرب التونسي سمير شمام الفريق في تدريب خفيف لإزالة التعب ويسعى الفريق إلى العودة من نيجيريا بنتيجة، تساعده في تحقيق التأهل لدور المجموعات من البطولة، قببل خوض مباراة الإياب والتي ستقام بعد أسبوع.

