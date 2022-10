باشر ممثل ليبيا في الكنفدرالية فريق النصر تدريباته عقب وصوله إلى نيجيرنا استعدادا لمواجهة فريق ريفريز يونايتد.

البعثة النصراوية وصلت في طائرة خاصة صحبة شقيقه فريق الأخضر، حيث تحولت البعثة إلى مدينة بورت هاركروت ويسعى الفريق بقيادة مدربه المدير الفني زوران لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب بعد أسبوع بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

