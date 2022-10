يخوض فريق الأهلي طرابلس أول تدريب له اليوم بمدينة بنغازي تحت قيادة المدرب التونسي فتحي الجبال.

وسيلتقي ممثل ليبيا الأهلي نظيره فريق مارومو جالنتس الجنوب أفريقي ضمن الدور الـ32 مكرر من كأس الكنفدرالية الأفريقية، بعد غد الأربعاء 2 نوفمبر على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

