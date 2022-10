الهلال يستـقـبل التعاون بملعـب شهداء بنينا يـوم الجمعة

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم يوم الجمعة القادم موعدا لانطلاق منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز للمجموعة الثانية.

حيث تنطلق الجولة بلقاء يجمع الهلال مع التعاون بملعب شهداء بنينا، فيما تقام يوم السبت مباراتان تجمع الأولى الصداقة وشباب الجبل بملعب شهداء بنينا وعقب هذه المباراة يلتقي الأهلي بنغازي مع دارنس، فيما أجلت لجنة المسابقات مباراتي الأخضر والصقور، والتحدي و النصر إلى موعد لاحق بسبب المشاركة الأفريقية في كأس الكونفدرالية.

