الأهلي طرابلس يخوض الأربعاء مباراة الذهاب أمام مارومو جلانتس في الكونفدرالية

بنغازي 01 نوفمبر 2022 (وال)- يخوض فريق الأهلي طرابلس غدًا الأربعاء، على أرضية ملعب شهداء بنينا مباراة الذهاب أمام فريق ومارومو جلانتس الجنوب أفريقي ضمن ذهاب كأس الكونفدرالية الأفريقية على تمام الساعة السابعة مساء.

وسيقود اللقاء الحكم جان أوتارا من بوركينا فاسو، ويساعده سايدو تياما وحبيب عمر نانيو، وسيراقب المباراة سولمون ابيبي من أثيوبيا.

وتُشارك في هذه المنافسات الأفريقية كلا من: الأهلي طرابلس قادمًا من دوري الأبطال، والأخضر والنصر في البطولة ذاتها. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال