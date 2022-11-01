المنتخب الوطني للناشئين يُواجه نظيره المصري في 8 نوفمبر الجاري ضمن تصفيات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- يخوض المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، مباراته الأولى أمام المنتخب المصري في الثامن من نوفمبر الجاري، ضمن مشاركته في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، التي ستقام تصفياتها في الجزائر خلال هذا الشهر.

ويواجه المنتخب الوطني في المباراة الثانية نظيره المغربي في 11 من شهر نوفمبر الجاري، ويقابل المنتخب التونسي في 14 من الشهر نفسه.

وتستضيف الجزائر نهائيات أمم أفريقيا تحت 17 عامًا في أبريل عام 2023، ويتأهل من مجموعة ليبيا منتخب واحد للمشاركة في النهائيات.

فيما يلي جدول مباريات تصفيات شمال افريقيا:

8 نوفمبر: المغرب تلتقي تونس وليبيا تلتقي مصر.

11 نوفمبر: مصر تلتقي تونس وليبيا تلتقي المغرب.

14 نوفمبر: ليبيا تلتقي تونس ومصر تلتقي المغرب.

وكان المنتخب الوطني الناشئين قد فاز على نظيره الجزائري للناشئين بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت بالجزائر مؤخرًا. (وال)

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