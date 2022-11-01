فريق السويحلي يُحرز المركز الثاني في بطولة الأندية الأفريقية لرفع الأثقال بمصر

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- حقق فريق السويحلي نتائج باهرة في منافسات بطولة الأندية الأفريقية لرفع الأثقال التي أقيمت بمصر، وتحقيق الفريق المركز الثاني.

هذا ويرجع الفضل لذلك اهتمام إدارة النادي برياضة رفع الأثقال وبفضل كوادره الفنية المتمثلة في المدربين القديرين خليل شنينه وجمال القنطري، ودعم وتشجيع الاتحاد الفرعي لمنطقة مصراته برئاسة محمد العصاوي الداعم الرئيسي لرياضة رفع الأثقال في مدينة مصراته.

وتمكن فريق السويحلي بكل جدارة واستحقاق أن يحرز الترتيب الثاني في بطولة كأس الأندية الأفريقية لرفع الأثقال التي أقيمت تزامنًا مع بطولة أفريقيا للكبار التي جرت منافساتها بالقاهرة خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 01 نوفمبر 2022 م.

وهنأ الاتحاد الليبي لرياضة رفع الأثقال فريق نادي السويحلي، لما حققه من نتائج، متمنيًا له المزيد من التوفيق. (وال)

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