أحمد أبو زريبة يُتوّج بذهبيتيْن وفضية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال بمصر

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- توج الرباع لاعب منتخب الوطني الدولي لرفع الأثقال أحمد أبوزريبة، بالحصول على مداليتين ذهبيتين وفضية ضمن البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المقامة بمصر.

حيث استطاع الرباع أبوزريبة تحطيم ثلاثة أرقام قياسية ليبية، خطف 164 كلغ نتر و205 كلغ، كأول ليبي يحقق رفعة أكثر من 200 كيلو، ومجموع 369 كلغ في فئة وزن 102 كلغ.

كما أحرز أبوزريبة قلادة ذهبية أخرى لنادي السويحلي خلال مشاركته في بطولة الأندية الأفريقية.

واستطاع الرباع الليبي إحسان شلابي التتويج بثلاث ميداليات في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة بالقاهرة بمشاركة 19 دولة. وفاز شلابي فى وزن 73 كلغ بميداليتين فضيتين في مسابقة الخطف (137 والمجموع 308 كلغ) وبرونزية النتر (171 كلغ).

وهنأ الاتحاد العام الرباعين على تحقيق هذه الأرقام في منافسات البطولة الأفريقية وتتويج البطل أحمد أبو زريبة بالقلادة الذهبية.

وكانت حصيلة بعثة المنتخب الوطني ستة قلائد خمسة فضية وبرنزية واحدة. (وال)

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