الأخضر يواجه بلاتو النيجيري مساء الأربعاء بنيجيريا

فريق الأخضر في مواجهة مهمة تجمعه بفريق بلاتو يونايتد النيجيري مساء الأربعاءمنافسات ذهاب الدور الاثنين والثلاثين المكرر من كأس الكونفيدرالية الأفريقية

أخضر البيضاء يستعد لمواجهة بلاتو النيجيري برفع وتيرة التحضيرات بقيادة مدربه التونسي سمير شمام الذي سيطمح في لقاء اليوم بتحقيق نتيجة تريح جماهير الأخضر قبل مواجهة بلاتو يونايتد الأسبوع المقبل بملعب بنينا في إياب منافسات ذهاب الدور الاثنين والثلاثين المكرر من كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

