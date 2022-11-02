تصنيف اللاعبين الليبيين في بطولة العالم للكاراتية  

أنقرة 02 نوفمبر 2022 (وال) _ أصدر موقع الاتحاد الدولي للكاراتية، تصنيف اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للكاراتية المقامة بتركيا، حيث جاءت تراتيب اللاعبين الليبيين كالتالي:

1- بشير الدويبي يحتل المركز الخامس في التصنيف الدولي لفئة ناشئين وزن تحت 63 كغم

2- نوري السعداوي يحتل المركز الثاني عشر في التصنيف الدولي لفئة تحت 21 سنة وزن فوق 84 كغم

3- سالمة حافظ تحتل المركز الواحد والخمسين في التصنيف الدولي لفئة الناشئات وزن فوق 54 كغم

– محمد أبودبوس يحتل المركز الخامس والستين في التصنيف الدولي لفئة تحت 21 سنة وزن تحت 75 كغم. (وال _ أنقرة) ر ع

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