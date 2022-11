النصر يواجه ريفريز يونايتد النيجيريي مساء الأربعاء بنيجيريا

يواجه فريق النصر مساء الأربعاء فريق ريفريز يونايتد في نيجيريا ضمن منافسات ذهاب الدور الاثنين والثلاثين المكرر من كأس الكونفيدرالية الأفريقية

فريق النصر الذي خاض حصة تدريبة أخيرة مساء اليوم رفقة الصربي زوران ميلينكوفيتش الذي سيأمل في لقاء بالخروج صحبة فريقه بنتيجة إيجابية تجعله يضمن ورقة عبور التأهل إلى دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية من بوابة ملعب ياكوبو جوون ستاديوم بمدينة بورت هاركوت النيجيرية

