الأهلي طرابلس يواجه فريق جلانتس الجنوب إفريقي الأربعاء بملعب بننيا

يواجه فريق الأهلي طرابلس مساء الأربعاء فريق مارومو جلانتس الجنوب إفريقي بملعب بننيا ضمن ذهاب دور الاثنين والثلاثين مكرر من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية

الأهلي طرابلس وبقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال استعدادا لمواجهة حلانتس الجنوب أفريقي بخوض بتدريبات مكثفة على أرضية ملعب بنينا سعى فيها الجبال لرفع الروح المعنوية للفريق الذي سيخوض يوم الغد مباراته المهمة أمام جلانتس بحضور أعداد كبيرة من جماهيره التي تنقلت مسافة طويلة لمؤازرة أخضر وأبيض العاصمة في الاستحقاق الإفريقي .

