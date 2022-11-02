النصر يفقد لقاءه بخماسية أمام ريفرز يونايتد في الكونفيدرالية

أبوجا 02 نوفمبر 2022 (وال)- خسر فريق النصر مساء اليوم الأربعاء، مباراته أمام مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة (5-0)، على ملعب “ياكوبو جوون ستاديوم”، ضمن ذهاب دور الـــ 32 الثاني من الكونفيدرالية الإفريقية.

هذا وافتتح فريق ريفرز يونايتد النيجيري شريط الأهداف في الدقيقة14، وهدف الثاني في الدقيقة (16) والثالث في الدقيقة (44)، والرابع في الدقيقة (63)، واختتم خماسية الأهداف في الدقيقة (72).

وسيلتقي الفريقين في لقاء العودة في التاسبع من شهر نوفمبر الحالي على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، حيث بحاجة النصر إلى الفوز بنتيجة (6 – 0) في الإياب لتأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية.(وال) ر ت

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