السبت ختام بطولة الشهيد برعاية السفارة الليبية بتركيا

تختتم يوم السبت القادم بالعاصمة التركية أنقرة بطولة الشهيد لكرة القدم التي أقيمت برعاية السفارة الليبية بمشاركة ثمانية فرق مثلت أبناء الجالية الليبية والطلبة الدارسين بالساحة التركية.

البطولة التي انطلقت في التاسع من أكتوبر شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة، وضمن فريق التحدي الوصول للمباراة النهائية بفوزه علي فريق شباب أنقرة، فيما ضمن المقعد الثاني من نهائي البطولة فريق أفجلار بعد فوزه علي فريق سانجاك.

يشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة السفير المستشار مصطفي القليب وعدد من موظفي السفارة الليبية، وأبناء الجالية والطلبة الدارسين بتركيا.

