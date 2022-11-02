الأخضر يفقد لقاءه أمام بلاتو يونايتيد النيجيري في الكونفدرالية

أبوجا 02 نوفمبر 2022 (وال)- خسر فريق الأخضر مساء اليوم الأربعاء، مباراته أمام مستضيفه بلاتو يونايتيد النيجيري بأربعة أهداف لهدف، ضمن دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

هذا وسجل بلاتو يونايتد النيجيري أولى أهدافه في الدقيقة 27، والثاني أهدافه في الدقيقة 41، والثالث في الدقيقة 75، ونجح الأخضر في تقليص الفارق بتسجيل هدف ثمين في الدقيقة 85، وعاد فريق النيجيري ليسجل هدفه الرابع في الدقيقة 90+2.

هذا وستقام لقاء الإياب على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، في التاسع من شهر الحالي. (وال) ر ت

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