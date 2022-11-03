لحساب الكونفدرالية الأفريقية ..” السلتو ” يحقق فوزا صعباً للأهلي طرابلس

بنغازي 03 نوفمبر 2022 (وال) _ حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم صعباً على ضيفه فريق مارومو جلانتس من جنوب أفريقيا بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب ذهاب الدور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأربعاء – وقادها الحكم ( جان أوتارا ) نجح فيها ممثل ليبيا الأهلي في الكونفدرالية الأفريقية زيارة شباك الحارس ( آريبي ) مبكراً، وذلك عن طريق مجهود فردي قام به المهاجم ( أنيس السلتو )، واضعاً كرته زاحفة على يسار الحارس، مفتتحاً التسجيل.

حاول الفريق الضيف تدارك هذا الهدف المبكر، لكن صحوة الأهلي في الخطوط الثلاثة حالة دون تعديله للنتيجة، وعند الدقيقة الـ 15 فشل المدافع ( أحمد التربي ) في وضع رأسيته داخل شباك ( آريبي )، والذي بدوره التقط الرأسية بكل إقتدار .

الأهلي أكثر من هجماته على دفاعات مارومو جلانتس، بغية تعزيز النتيجة بهدف ثان،فكانت تحركات المهاجم (أنيس السلتو ) أبرز وأخطر ما في اللقاء، لكن تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول على واقع هدف وحيد.

في النصف الثاني بدأ واضحاً وجلياً رغبة الأهلي مضاعفة النتيجة بهدف ثاني، وشهدت الدقيقة الـ 47 بهته دفاعية في الخط الخلفي للأهلي، كاد المهاجم ( مابيتشي موندي ) معادلة النتيجة، عندما صوب كرة داخل منطقة الجزاء تمر بمحاذاة القائم الأيمن للحارس ( محمد نشنوش ).

التهديد الجنوب أفريقي، أعطى الأهلي إنذاراً ، فأغلق الأهلي مناطقة الدفاعية جيداً، في المقابل تقدم أكثر للأمام حيث أضاع ( عبد الله العرفي )كرة رأسية وصلته من المهاجم الأكثر حركة ( أنيس السلتو )، مرت بجانب القائم الإيسر للحارس، وذلك في الدقيقة الـ 50.

وعند الدقيقة الـ 53 مرر اللاعب ( عبد الله العرفي ) كرة عرضية، لم يتمكن المهاجم ( أنيس السلتو ) تسجيل الهدف الثاني، لتجد الكرة أيادي الحارس ، رغم سهولة الفرصة،

ومع مطلع الدقيقة الـ 67 ظهر ( أنيس السلتو ) مجدداً مهدداً مرمى مارومو ، لاسيما أن اللاعب ذاته تمكن من خطف كرة بين قلبي دفاع الضيف مصوباً بيسراه ، لكن تلك التصويبة ترتطم بالعارضة.

وحرم الحارس ( آريبي ) المهاجم الأكثر خطورة ( أنيس السلتو ) من التسجيل، عندما نجح في أبعاد تصويبته إلى ركنية، وذلك عند الدقيقة الـ 76 ، وعلى الرغم من تعدد الفرص الخطرة التي كانت سانحة لمضاعفة النتيجة بهدف ثان، إلا أن لوحة الأهداف لم تتغير، وبقيت على هدف يتيم جاء في الـ39 ثانية الأولى للقاء، هذا وستكون مباراة الإياب بين ممثل ليبيا الأهلي و مارومو جلانتس في الـ9 من هذا شهر نوفمبر الجاري، وذلك على ملاعب جنوب أفريقيا. (وال _ بنغازي)

تقرير: سبف امبيه

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