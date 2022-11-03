بالكونفدرالية الأفريقية .. النصر يفقد لقاءه أمام ريفرز يونايتد بخماسية

بورت هاركورت 03 نوفمبر 2022 (وال) _ تلقى فريق النصر الليبي لكرة القدم خسارة قاسية من نظيرة ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة خمسة أهداف دوت رد، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب ياكوبو جوون بمدينة بورت هاركورت النيجيرية.

هذه المواجهة التي أقيمت – أمس الأربعاء – وتوسطها الحكم المصري ( محمد معروف )، لم يظهر فيها فريق النصر بالشكل المطلوب والمعتاد عليه، بل ظهر الفريق المستضيف ريفرز يونايتد هو الأكثر قوة وخطورة على مرمى الحارس ( أصيل المقصبي ).

هذا وأحتسب الحكم المصري ( محمد معروف ) ركلة جزاء لفريق ريفرز يونايتد ، عندما تسبب الحارس ( أصيل المقصبي ) بعرقلة أحد لاعبي ريفرز ، تقدم لها اللاعب ( كازي أنيينانا ) مفتتحاً خماسية الفريق المستضيف، في حين تمكن زميلة ( دورو أيبوب ) مضاعفة النتيجة بهدف ثان، وذلك عند مطلع الدقيقة الـ 17 .

وحملت الدقيقة الـ 44 الهدف الثالث لفريق ريفرز يونايتد، حيث استغل اللاعب ( أكودو ) الخروج الخاطئ للحارس ( أصيل المقصبي ) ، ليتمكن الأول ليتمكن من إضافة ثالث الأهداف، منهياً به مجريات الحصة الأولى.

في الشوط الثاني، ظل ريفرز مسيطراً على مجريات اللعب، مهيمناً على اللقاء، لعباً ونتيجة، مواصلاً زيادة غلة الأهداف، وعند الدقيقة الـ 63 تحصل ريفرز يونايتد على ركلة جزاء ثانية باللقاء، نجح لاعبه ( دورو أيبوب ) تسجيل رابع الأهداف و الثاني له شخصياً ، قبل أن يختتم زميلة ( مالاكشي أوهاوم ) مهرجان الأهداف بهدف خامس، وذلك في الدقيقة الـ 72 .

وبهذا الفوز الكبيرة، وضع فريق ريفرز يونايتد قدماً في الـ 16 ، في انتظار لقاء الإياب بين الفريقين والذي سيكون في الـ 9 من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي. (وال _ بورت هاركورت)

تقرير: سيف امبيه

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