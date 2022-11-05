الدوري الممتاز.. الاتحاد يحقق فوزه الثالث توالياً .. و الهلال يفرط في فوز ثمين أمام التعاون .. والتعادل السلبي يسود المدينة و السويحلي

بنغازي 05 نوفمبر 2022 (وال) _ استكملت – أمس الجمعة – باقي منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعتين الأولى و الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 ، وذلك بإقامة ثلاثة مباريات موزعة على ثلاثة ملاعب.

سلسلة الانتصارات

فعلى ملعب أبوسليم واصل فريق الاتحاد سلسلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية، عقب تفوقه بهدف وحيد على الخمس ، وذلك لحساب لقاءات الأسبوع الثالث من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول من هذه المقابلة التي توسطها الحكم ( مصطفي الدرسي )،رغم تعدد الفرص من الطرفين إلا أنه انتهى بالتعادل السلبي، ففي الحصة الثانية،بسط الاتحاد سيطرته باحثاً عن أول الأهداف.

وجاء الدقيقة الـ59 بما هو جديد ومفيد للاتحاد،ومن كرة لعبت من علامة الزاوية نفذها ( عبد الله داقو )، تمكن زميلة ( أحمد الهرام ) من الهروب من رقابة المدافعين واضعاً الكرة برأسية أستقرت في الجهة اليمنى للحارس ( كمال بلعيد )، معلناً عن هدف اللقاء الوحيد ، ومعه تنتهي مجريات الـ90 دقيقة بتفوق الاتحاد.

هذا ورفع فريق الاتحاد رصيده إلى ( 9 ) نقاط، محققاً فوزه الثالث توالياً، ومتصدراً فرق المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد الخمس عند النقطة الواحدة جمعها من تعادل و خسارتان.

التعادل السلبي

وشهد ملعب الجميل الأولمبي تعادلاً سلبياً بين فريقا السويحلي و المدينة ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من دوري الأضواء الليبي لكرة القدم.

هذه المباراة التي قادتها صافرة الحكم ( أيوب الفرجاني ) دخلها الفريقان بطموح الفوز ولا غير ذلك، فالسويحلي دخل اللقاء على أمل مواصلة الفوز الذي حققه في الجولتين السابقتين ، فيما كانت رغبة المدينة واضحة من أجل عبور النقطتين التي حصدهما في الجولات السابقة.

وبهذا التعادل السلبي، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ، حيث أصبح السويحلي برصيد ( 7 ) نقاط، بينما أضاف المدينة نقطة جديدة ليصبح بذلك بـ ( 3 ) نقاط.

التفريط بالفوز

فرط فريق الهلال في فوز ثمين أمام ضيفه التعاون، عندما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما على نتيجة لقائهما، وذلك لحساب منافسات الأسبوع الثالث من مرحلة الذهاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الجمعة – و قادتها صافرة الحكم ( أشرف عمر جمعة )، لم تهتز الشباك فيها بالنصف الأول ، رغم تعدد الفرص فيها من جانب كلا الفريقين، لتتأجل اهتزاز الشباك بالحصة الثانية.

الهلال الباحث عن نفسه هذا الموسم نجح في الدقيقة الـ 82 من تسجيل أول أهداف اللقاء، وذلك بتصويبة قوية أطلقها لاعبه ( المعتصم بالله التائب ) عانقت الزاوية العليا و اليسرى للحارس ( إسلام الهرام )، في حين تمكن الفريق الضيف من إدراك التعادل في الدقيقة الـ 87، وذلك بتسديدة من محترفه التونسي ( لمجد عامر ).

هذا وشهدت إيضاً دقائق الشوط الثاني خروم البطاقة الحمراء في وجهة لاعب التعاون ( نصر الدين التاورغي )، وذلك في الدقيقة الـ 76 ، بنما أضاع لاعب الهلال ( أسامة بلعيد ) ركلة جزاء في الدقيقة الـ 63 . (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال