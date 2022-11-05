اختتام دوري كرة القدم للقطاعات والمؤسسات بمدينة بنغازي 

بنغازي 05 نوفمبر 2022 (وال) _ اختتم بمدينة بنغازي أمس الجمعة، دوري كرة القدم للقطاعات والشركات والمؤسسات العامة، بإشراف نقابة الإداريين بنغازي وضواحيها.

و تمكن فريق شركة المغيربي من حصد بطولة الدوري بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق شركة البريقة، بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء وقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

في مباراة أدارها الحكمان ” مفتاح الفارسي ” و ” محمد العبدلي ” شهدت منافسة قوية من الفريقان ، حيث بادر فريق شركة البريقة التسجيل في مجريات الشوط الأول، وعادل فريق شركة المغيربي النتيجة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي وذهاب الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية والتي ابتسمت لفريق شركة المغيربي ( 2 – 0 ).

وشارك في الدوري عدد 16 فريق من مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات العامة ببنغازي حيث تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، المجموعة الأولى ( شركة سرت – المنتزهات – شركة ألفا – بريد ليبيا )، المجموعة_الثانية ( مصرف ليبيا المركزي – شركة المغيربي- مصلحة الجوازات – جهاز وتطوير المدن )، المجموعة الثالثة ( مصلحة أملاك الدولة – الهلال الأحمر – مصلحة الجمارك – مصرف الوحدة )، المجموعة_الرابعة ( شركة المدار – شركة الجوف – شركة البريقة – المعهد الدبلوماسي ).

واستمرت البطولة التي انطلقت يوم 17 أكتوبر الماضي، 19 يوماً على أرضية ملعب أكاديمية قوول الرياضية داخل نادي خالد بن الوليد.

وصرح سالم الشرع رئيس اللجنة المنظمة للدوري: بأن هذا الدوري كان دوري تكميلي للدوري السابق خصص فيه الفرق التي لم تشارك في الدوري السابق.

وأشار الشرع بأن النقابة تعزم لإقامة دوري السوبر بمشاركة عدد 4 فرق فقط، وهي المتحصلة على ترتيب الأول والثاني في الدوري السابق والدوري الحالي، وعلى أن يكون النظام الدوري بتباري الأول مع الثاني وبخروج المغلوب.

واختتم رئيس اللجنة تصريحه: بأن النقابة تسعى لإقامة الدوريات على مستوى البلدية الليبية في قادم المواعيد، بعد نجاح التنظيم والذي كان بتعاون مع الاتحاد الفرعي بنغازي ولجنة التحكيم العرفية بنغازي. (وال _ بنغازي) ه أ

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