الاتحاد الليبي للكاراتيه يمنح 25 رياضيا من طبرق الحزام الأصفر

أخبار ليبيا 24 – خاص

منح الاتحاد الليبي للكاراتيه، اليوم السبت، 25 رياضيا من مدينة طبرق الحزام الأصفر.

وأقيم حفل منح الحزام الأصفر لـ 25 رياضيا من الأطفال التابعين لأكاديمية طبرق للألعاب الرياضية بمدرسة نسيبة بنت كعب بحضور الاتحاد الليبي للعبة ولفيف من أولياء أمور الأطفال، حيث قدم الأطفال خلال الحفل عروضا استعراضية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال رئيس أكاديمية طبرق للألعاب الرياضية، أبوبكر شاهين: “بدء استقبال الأطفال الراغبين في الانخراط في اللعبة منذ أربعة أشهر، لمسنا خلالها الإقبال الكبير من أولياء الأمور والأطفال.

وأوضح شاهين، أن هذه الدفعة هي أول دفعة ويعتبر منح الحزام الأصفر للمشاركين هو الأول على مستوى بلدية طبرق.

وأشار شاهين إلى أن باب الانتساب ما زال مفتوحا بهدف نشر اللعبة تحت مظلة الاتحاد الليبي للكاراتيه، لافتا إلى أن اتحاد اللعبة يقدم الدعم والتشجيع لنشر اللعبة على نطاق أوسع.

يذكر أن الحفل أقيم بحضور مدير مكتب الرياضة بطبرق ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم.