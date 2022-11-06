دوري الأضواء الليبي .. التعادل الإيجابي يسيطر على ديربي شحات

بنغازي 06 نوفمبر 2022 (وال) _ خرج ديربي مدينة شحات بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما بين فريقا شباب الجبل جاره الصداقة ، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 3 من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذه المواجهة التي جرت – أمس السبت – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي ، دخلها الفريقان بطموح التفوق، فالصداقة صاحب النقطتان سعى جاهداً للوصول إلى شباك جاره شباب الجبل، فضلاً على أن الأخير صاحب النقطة الوحيدة لم يقف مكتوف الأيادي بل تقدم نحو مرمى الصداقة على أمل مغازلته.

الشوط الأول من المقابلة التي قادها الحكم الدولي ( محمد سعد الشحومي )، لم يأتي بما يتمناه ويريده جماهيره الفريقين، لاسيما أنه انتهى سلبياً بينهما، ففي الحصة الثانية ومن لعبه جماعية للصداقة وصلت الكرة إلى التونسي ( حلمي الجويدي ) فبدوره يلعب كرة عرضية تمكن القادم من الخلف ( أحمد سعد ) تسجيل أول أهداف الصداقة، وذلك بلعب مقصية عند الدقيقة الـ 48.

مدرب شباب الجبل ( المهدي أبوشاح )، طالب لاعبيه فريقه التقدم أكثر باتجاه المناطق الخلفية للصداقة، وذلك من أجل إعادة اللقاء إلى نقطة البداية، وعند مطلع الدقيقة الـ 58 استطاع مهاجم شباب الجل الوافد الجديد ولاعب الصداقة سابقاً ( محمد بلاش ) الخروج من مكان غير منظور معدلاً النتيجة، وبها تنتهي مجريات الـ 90 دقيقة.

وبهذا التعادل الإيجابي، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح فريق الصداقة برصيد ( 3 ) نقاط، في حين أضاف شباب الجبل نقطة إلى رصيده ليصبح نقطتان من ثلاثة نقاط لكليهما. (وال _ بنغازي) س أ

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