الدوري الليبي الممتاز .. كراوع يقود الأهلي لفوز مثير على دارنس

بنغازي 06 نوفمبر 2022 (وال) _ قاد المهاجم ( أحمد كراوع ) فريقه الأهلي إلى انتزاع فوز مثير وغال، جاء في الأمتار الأخيرة على ضيفه دارنس بنتيجة (2-1)، وذلك لحساب مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس السبت – تحت صافرة الحكم محمد القبضي .

النصف الأول من هذه المقابلة التي جرت على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي ، لم يظهر فيها الأهلي بالصورة التي يتمناها جماهيره، في حين ظهر دارنس أفضل حالاً و تركيزاً من مستضيفه، معتمداً اعتماداً كلياً على تنظيم الهجمات العكسية المرتدة لعلها تأتي بالجديد.

وبعد العودة من استراحة الشوط الأول والذي انتهى سلبياً الفريقين ، تحسن أداء الأهلي نوعاً ما، متقدماً نحو خشبات الحارس ( عبد الرحمن الرعيض )، و مجبراً دارنس على العودة إلى مناطقة الدفاعية، ولعب كرات عكسية.

وعند الدقيقة الـ 67 أستغل لاعب الوسط ( محمود الشلوي ) الخطاء الفادح للمدافع ( حامد الثلبة ) ممرراًً كرة سريعة وبينية لزميلة التونسي ( حسين بن يحي ) بيد أن الأخيرة نجح في وضع الكرة البينية داخل شباك الحارس ( أحمد عزاقة ) معلناً عن أول أهداف اللقاء.

الأهلي ظل مستحوذاً على مجريات اللعب، باحثاً عن الطرق التي تعدل الأوتار، فكل الهجمات التي شكلها لاعبوه باءت بالفشل ، وعند مطلع الدقيقة الـ 90 أحتسب حكم اللقاء ( محمد القبضي ) ركلة جزاء للأهلي، بعدما لمسة الكرة يد المدافع الغابوني ( فرانك ستيفان )، تقدم لها مهاجمه (أحمد كراوع ) واضعاً الكرة في الشباك ومعدلاً بها الكفة في ذلك.

التقدم الأهلاوي لم يتوقف ، فأصبحت الهجمات أكثر، خاصة عن طريق تحركات البديل ( إبراهيم بودبوس )، والذي بدوره توغل داخل مناطق جزاء دارنس، مقدماً فاصلاً مهارياً، ممرراً كرة على القائم الأول، وجدت أقدام المهاجم ( أحمد كراوع ) واضعاً الأخير الهدية داخل الشباك، وذلك في الدقيقة الـ 90+8 .

وبهذا الفوز، أضاف الأهلي ثلاثة نقاط ثمينة إلى رصيده، ليصبح رصيده ( 7 ) نقاط جمعها من ثلاثة مباريات، في حين تجمد رصيد دارنس عند النقطة الثالثة، حصدها من ثلاثة جولات. (وال _ بنغازي) س أ

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