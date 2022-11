يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم للدخول في معسكر تحضيري بتركيا في 14 من الشهر الجاري استعدادا للاستحقاقات المقبلة .

منتخبنا الوطني وبقيادة مدربه الفرنسي مارتينز سيخوض في معسكره التحضيري مباراتين وديتين، حيث سيواجه في الأولى منتخب النيجر في 17 نوفمبر الجاري وفي المباراة الثانية سيلاقي الغابون في 20 من الشهر نفسه.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخبنا سيواجه منتخبين أفريقيين وديا في الشهر الحالي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار