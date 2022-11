توج ثنائي المنتخب الوطني للكرة الحديدية راشد سويسي و عبدالمهيمن الزنتوتي بالقلادة البرونزية في تخصص الرفا الزوجي ببطولة العالم المقامة حاليا بتركيا .

بطولة العالم التي تستضيفها مدينة ميرسن التركية كان فيها ثنائي المنتخب الوطني راشد سويسي و عبدالمهيمن الزنتوتي قريبان للوصول إلى المباراة النهائية ولكن خسارتهم في الجولة الأخيرة أمام المنتخب الجزائري في النصف النهائي 7 مقابل 6 حلا دون ذلك .

هذا ويشار إلى أن منتخبنا الوطني للكرة الحديدية وصل إلى الدور لنصف النهائي بعد فوزه على المنتخب السويسري 11-4

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post سويسي والزنتوتي يتوجان ببرونزية ببطولة العالم للكرة الحديدية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار