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سويسي والزنتوتي يتوجان ببرونزية ببطولة العالم للكرة الحديدية

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

توج ثنائي المنتخب الوطني للكرة الحديدية راشد سويسي و عبدالمهيمن الزنتوتي بالقلادة البرونزية في تخصص الرفا الزوجي ببطولة العالم المقامة حاليا بتركيا .

بطولة العالم التي تستضيفها مدينة ميرسن التركية كان فيها ثنائي المنتخب الوطني راشد سويسي و عبدالمهيمن الزنتوتي قريبان للوصول إلى المباراة النهائية ولكن خسارتهم في الجولة الأخيرة أمام المنتخب الجزائري في النصف النهائي 7 مقابل 6 حلا دون ذلك .

هذا ويشار إلى أن منتخبنا الوطني للكرة الحديدية وصل إلى الدور لنصف النهائي بعد فوزه على المنتخب السويسري 11-4

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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