منتخبنا الوطني للكاراتيه يواصل تحضيراته للبطولة الإفروآسيوية

يواصل منتخبنا الوطني للكاراتيه لموحد جينرال تحضيراته للمشاركة في البطولة الإفروآسيوية التي ستقام بالجزائر منتصف الشهر الحالي.

منتخبنا الوطني للكاراتيه الذي يخوض تدريبات مكثفة بصالة الرياضية بنادي المدينة تحت قيادة المدرب الوطني عصام محمد الذي أشرف على اختيار قائمة المنتخب بعد خوض اللاعبين المختارين في القائمة الأولية لثلاث مراحل من التصفيات التي أجريت الفترة الماضية.

