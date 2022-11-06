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الاتحاد الليبي للشراع ينظم عروضاً بحرية في طرابلس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 06 نوفمبر 2022 (وال) _ نظم الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية عرض للشراع في حوض غرناطه بالعاصمة طرابلس، بمشاركة عدد كبير من الرياضيين من مختلف مناطق ليبيا.

وشهدت عروض الشراع حضور العديد من الشخصيات الرياضية و رؤساء الاتحادات العامة ورؤساء الأندية، على رأسهم رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق.

و يعد هذا النشاط الأول للاتحاد الليبي للشراع عام 2022م، بعد انتخابه شهر أغسطس الماضي، برئاسة عبد منعم بن حريز. (وال _ طرابلس) ر ع

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وكالة الانباء الليبية وال

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