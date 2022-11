الاتحاد المصراتي يعيد تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم

كشف مجلس إدارة نادي الاتحاد المصراتي عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم عقب إقالة البلجيكي لوك إيميال وتكليف التونسي جمال بن سالم مدرب للفريق الأول كرة القدم.

الجهاز الفني الجديد للاتحاد المصراتي ضم كلا من محمد العياري كمساعد لجمال بن سالم و وليد بن عثمان مدرب للحراس فيما سيتولى سهيل الميساوي مهمة المعد البدني للفريق وعبد السلام فتحي مرافقا طبيا.

هذا ويشار إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد المصراتي قد أقال البليجكي لوك إيميال عقب خسارة الفريق في ديربي مصراتة أمام فريق السويحلي بهدف نظيف في الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الممتاز.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

