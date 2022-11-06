بعثة الأهلي طرابلس تصل إلى جنوب أفريقيا

وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق مارومو جلانتس الأربعاء المقبل ضمن إياب الدور الثاني والثلاثين المكرر من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فريق الأهلي طرابلس سيباشر تدريباته الفعلية يوم غد في جنوب أفريقيا والتي سيبحث من خلالها المدرب التونسي فتحي الجبال على وضع الخطة المناسبة للفريق ، للمحافظة على الهدف الوحيد الذي سجله الأهلي في لقاء الذهاب بملعب بنينا.

هذا ويشار إلى أن فريق الأهلي طرابلس سيدخل في مباراته أمام مارومو جلانتس بخيار التعادل أول الفوز أو الخسارة بفارق هدف لضمان بلوغ دوري مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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