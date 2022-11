النصر يـتأهب لمواجهة ريفيرز النيجيري الأربعاء القادم

يواصل فريق النصر تحضيراته تأهبا لمواجهة فريق ريفيرز يونايتد النيجيري الأربعاء المقبل ضمن إياب الدور الثاني والثلاثين المكرر من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

النصر الذي يواصل تحضيراته لتجاوز عقبة فريق ريفيرز النيجيري بخوض تدريبات مكثفة بقيادة الصربي زوران ميلينكوفيتش الذي يطالب رفقة اللاعبين يوم الأربعاء بتقديم أداء مميز لإرضاء جماهير النصر بعد الخسارة الثقيلة أمام الفريق النيجيري في لقاء الذهاب 5-0.

