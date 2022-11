الأخضر يستعد لمواجهة بلاتينيوم بملعب بنينا الأربعاء المقبل

يواصل فريق الأخضر تدريباته بمعسكره الداخلي استعدادا لمواجهة بلاتينيوم النيجيري الأربعاء المقبل بملعب بنينا.

الأخضر وبقيادة المدرب التونسي سمير شمام سيدخل في مباراة الأربعاء أمام بلاتينيوم النيجيري بخيار وحيد وهو الفوز 3-0 لضمان حضور أخضر البيضاء في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

هذا ويشار إلى أن فريق الأخضر قد خسر في لقاء الذهاب بملعب روانج بام ستاديوم بمدينة جوس النيجيرية 4-1.

