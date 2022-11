نادي أبي الأشهر يجدد تعاقده مع اللاعب محمد ماطوس

جددت إدارة نادي أبي الأشهر تعاقدها مع قائد الفريق الأول لكرة القدم محمد ماطوس استعدادا لمنافسات انطلاق دوري الدرجة الأولى المقرر أقامته في أواخر الشهر الجاري.

إدارة نادي أبي الأشهر اختارت تجديد التعاقد مع محمد ماطوس لمدة موسم إضافي لما قدمه اللاعب من مستوى مميز في منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي والذي كان فيه فريق منطقة تاجوراء قاب قوسين أو أدنى للعودة للدوري الممتاز بعد حلوله في المكرز الثالث في تصفيات سباعي الصعود للدوري الممتاز.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

