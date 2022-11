تتواصل بنادي يثرب الرياضي بمنطقة محروقة ببلدية القرضة الشاطئ أعمال تركيب أرضية الملعب الجديدة بعد أن كان ترابية.

النادي الذي تأسس في عام 1993 لأول مرة يشهد تركيب عشب لملعبه، حيث تعاني منطقة وادئ الشاطئ بصفة عامة انعدام في الملاعب والبنى التحتية منذ سنين عديدة وقريبا سيتم الانتهاء من تعشيب ملعب النادي لاستقبال جميع مباريات أندية وادي الشاطئ في الدوريات المحلية.

