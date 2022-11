أساريا يستقبل الخمس يوم الخميس بمـلعب الزاوية

تنطلق مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة الثانية يوم الخميس المقبل بلقاء يجمع أساريا والخمس بملعب الزاوية.

بينما تقام يوم الجمعة مبارتان حيث يلتقي فريق الاتحادَ نظيره المدينة في مباراة قوية تقام بملعب أبوسليم بينما يستقبل الاتحاد المصراتي الأولمبي بملعب مصراتة فيما يحتضن ملعب الزاوية يوم السبت لقاء فريقي المحلة وأبوسليم، بينما تم تأجيل لقاء السويحلي والأهلي طرابلس إلى موعد لاحق بسبب مشاركة فريق الأهلي في كذأس الكنفدرالية الأفريقية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

