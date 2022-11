دارنس يواجه التعاون الخميس بملعب درنة البلدي

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات عن مواعيد مباريات الأسبوعِ الرابع التي تنطلق الخميس بمباراة تجمع دارنس التعاون بملعب درنة وذلك ضمن المجموعةِ الأولى.

وتقام يوم الجمعة مباراتان حيث يلتقي الصقور الصداقة بملعب طبرق فيما يستقبل الهلال فريق شباب الجبل بملعب شهداء بنينا، فيما تم تحديد موعد مباراتي النصر والأهلي بنغازي في ديربي منتظر ومباراة التحدي والأخضر حيث ستقامان في يوم الأحد المقبل بملعب شهداء بنينا.

