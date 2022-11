الأهلي طرابلس يباشر تدريباته بجنوب إفريقيا

يباشر فريق الأهلي طرابلس اليوم تدريباته في جنوب إفريقيا تحضيرا لمواجهة مارومو جلانتس الأربعاء المقبل ضمن إياب دور الـ32 المكرر من الكونفدرالية الإفريقية.

ممثل ليبيا الأهلي طرابلس سيبحث من خلال المدرب التونسي “فتحي الجبال” على وضع الخطة المناسبة للفريق من أجل المحافظة على الهدف الوحيد الذي سجله الأهلي في لقاء الذهاب بملعب بنينا.

الأهلي طرابلس سيدخل مباراته أمام مارومو جلانتس بخيار التعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف لضمان بلوغ دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

