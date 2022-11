اتحاد الكرة يعلن عن مسابقة لتصميم الكؤوس

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم إطلاق مسابقة لتصميم كؤوس المسابقات لجميع المسابقات التي يشرف عليها.

وجاء في شروط المسابقة أن يكون يعبر التصميم عن الهوية الوطنية، واتخذ اتحاد الكرة هذه الخطوة من أجل أن تكون هناك هوية خاصة للكؤوس التي يتم تسليمها للبطل في آخر الموسم أسوة ببقية الاتحادات في العالم.

أكد اتحاد اللعبة أنه بعد اختيار التصاميم الفائزة سيتم تصنيع الكؤوس بأحد المصانع العالمية المختصة.

