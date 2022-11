يواصل النصر تحضيراته تأهبا لمواجهة ريفيرز يونايتد النيجيري الأربعاء ضمن إياب دور الـ32 المكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

النصر يأمل في تجاوز عقبة خماسية ريفيرز النيجيري في مباراة الذهاب، وذلك بالتدريبات المكثفة بقيادة الصربي “زوران ميلينكوفيتش” المطالب رفقة لاعبيه بتقديم أداء يرضي جماهيره بعد الخسارة الثقيلة أمام الفريق النيجيري في مدينة بورت هاركورت النيجيرية، ويحتاج النصر الفوز بسداسية نظيفة لبلوغ دور المجموعات في هذه البطولة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post النصر يتأهب لمواجهة ريفيرز النيجيري الأربعاء القادم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار