وال| المنتخب الليبي للكيوشنكاي يستعد للدخول في معسكر تدريبي بمدينة بنغازي

بنغازي 07 نوفمبر 2022 (وال) _ يستعد المنتخب الليبي للكيوشنكاي الفترة القادمة، للدخول في معسكر تدريبي بمدينة بنغازي، وذلك للتجهيز والاستعداد لبطولة البحر المتوسط، التي ستقام في دولة تونس، و المشاركة بعدها في بطولة العالم.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال مدرب المنتخب ليبي فئة الأواسط سانسي رجب القرابولي: سيتم خلال المعسكر التدريبي التجهيز بالأعمار والأوزان المتفاوتة، وذلك برعاية رئيس الاتحاد الليبي للكيوشنكاي شيهان عبدالسلام الشهيبي، حيث تم تجهيز مكان مخصص للمنتخب للتدريب.

الجدير بالذكر أن بداية شهر أكتوبر شارك المنتخب في بطولة المنتخبات الأفريقية بدولة تونس، حيث شارك عن الفئات من عمر 14 سنة فما فوق الأبطال من بنغازي ومصراتة و زله، وكان عدد المنتخبات المشارِكة 12 منتخب إفريقي.

وحصد أبطال المنتخب الليبي 18 ميدالية ذهبية و فضية و برونزية، وتحصلو على الترتيب الثالث على مستوي أفريقيا.

كما شارك المنتخب بعدها فوراً في بطولة العالم للأندية، وسط 55 نادي من أوروبا و أمريكا وكندا وغيرها، حصدوا فيها 17 ميدالية (ذ و ف و ب)، كما تحصل الفئات العمرية من 12 سنة فما فوق على الترتيب الثالث دولياً، إضافة إلى أنه تم تكريم الحكام الليبيين الذين شاركو التحكيم تم اعطائهم الشارات الدولية.

يشار إلى أن ليبيا تحصلت على مقعد النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي للكيوكشنكاي. (وال _ بنغازي) ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال