قائمة مارتينيز في المعسكر التحضيري بتركيا ضمت 5 محترفين

استدعى مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الفرنسي مارتينيز 24 لاعبا للدخول في معسكر تحضيري بتركيا في 14 نوفمبر الجاري

قائمة مارتنيز التي ستخوض مباراتين وديتين في المعسكر التحضيري أمام النيجر والغابون في 17 و20 نوفمبر الجاري، ضمت 5 لاعبين محترفين، وهم المعتصم المصراتي لاعب سبورتنغ برغا البرتغالي، وحمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، ودانيال الفاضلي لاعب ماغديبورغ الألماني؛ بالإضافة إلى طاهر بن عامر لاعب الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ومحمد صولة لاعب العربي الكويتي.

